Covid: Sardegna in bilico fra zona bianca e gialla, a Cagliari calano contagi, Open day vaccinale in Gallura

- Sardegna ancora in bilico fra la zona bianca e quella gialla. I dati forniti da Agenas raccontano di una percentuale del 13 per cento di ricoveri in terapia intensiva nella settimana dal 30 agosto al 5 settembre (in crescita di un punto percentuale rispetto ai sette giorni precedenti). In calo, invece, il dato sull'incidenza per ogni 100 mila abitanti, sceso nell'ultima settimana al 102,3 per cento (era al 137,3). Migliora la situazione a Cagliari, dove attualmente sono 715 i casi di positività al Covid-19 e 36 i ricoverati in ospedale. Situazione in miglioramento, con il numero di positivi in calo del 22 per cento rispetto a due settimane fa. "Dato incoraggiante - ha dichiarato il sindaco, Paolo Truzzu - ma dobbiamo mantenere alta l'attenzione. Rispettiamo le prescrizioni, usiamo la mascherina in luoghi affollati e andiamo avanti con la campagna vaccinale". (segue) (Rsc)