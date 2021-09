Vaccino: FI, sì ad estensione Green pass, ecco le nostre proposte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine sulla terza dose di vaccino, "qualora la scelta dell'Ema fosse quella di procedere con la terza dose, occorre programmare sin da ora le modalità logistiche tenuto conto che a breve molti hub vaccinali saranno chiusi. La nostra proposta è - conclude la nota di Forza Italia - mettere subito in sicurezza i pazienti fragili; individuare le categorie prioritarie per la somministrazione della dose aggiuntiva, avvalersi per le inoculazioni della rete dei medici di medicina generale, degli odontoiatri, dei pediatri, dei medici del lavoro, dei farmacisti e degli infermieri". (Com)