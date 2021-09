Piemonte: emergenza Afghanistan, Cirio e Caucino al centro di accoglienza di Settimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore regionale al Welfare, Chiara Caucino, hanno visitato, oggi, il centro "Fenoglio" della Croce Rossa Italiana di Settimo Torinese, provincia di Torino. Il centro ha accolto e sta accogliendo circa 300 profughi afghani. I nuclei famigliari sono arrivati scaglionati, da fine agosto, in tre momenti diversi. I profughi, già testati con un tampone risultato negativo, una volta arrivati in Piemonte sono stati accolti e messi per ulteriore sicurezza in quarantena e poi, coloro che non erano già immunizzati, sono stati vaccinati. (segue) (Rpi)