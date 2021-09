Campania: M5s, grazie a noi rilancio aeroporto Salerno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se la Campania avrà finalmente un secondo aeroporto, una nuova rete aeroportuale, 17,5 milioni di passeggeri entro 5 anni, 500 milioni di investimenti, 8.500 nuovi posti di lavoro per una crescita del Pil di 150 milioni all'anno previsti lo dobbiamo all'incessante lavoro che è stato prodotto presso il ministero dei trasporti dai nostri rappresentanti parlamentari. A dispetto dei ventennali annunci della politica locale e regionale che continuano ancora oggi, siamo riusciti a ottenere che il ministero dell'Economia firmasse la concessione ventennale necessaria a rendere operativo al 100 per cento l'aeroporto "Costa d'Amalfi". Una svolta non soltanto per il territorio della provincia di Salerno e le sue aree interne, ma per l'intero Meridione". Così in una nota consigliere regionale Michele Cammarano e il senatore Felicia Gaudiano. (segue) (Ren)