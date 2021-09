Campania: M5s, grazie a noi rilancio aeroporto Salerno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cammarano e Gaudiano hanno aggiunto: "La riqualificazione dell'aeroporto di Salerno prevede il prolungamento della pista di volo fino a 2.200 metri. Questo consentirà l'atterraggio e il decollo di aerei di grandi dimensioni e di cargo che potranno volare anche di notte. Ma gli interventi non riguarderanno solo la pista all'ampliamento dei piazzali aeromobili, al potenziamento del Terminal Aviazione commerciale, alla realizzazione del Terminal Aviazione generale con i relativi parcheggi, al riordino della viabilità interna al sedime aeroportuale e la realizzazione di un deposito carburanti. Per realizzare le opere in cantiere saranno espropriati 50 ettari di terreno". Infine hanno concluso: "Far partire questo progetto consentirà, da oggi, di operare finalmente su una programmazione turistica di ampio respiro in grado di destagionalizzare i flussi e generare più ricchezza per gli operatori". (Ren)