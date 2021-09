Catania: Lamorgese su Carabiniere ferito, vicinanza, gesto di altruismo e coraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha espresso la sua vicinanza al sottoufficiale dell’Arma dei Carabinieri Sebastiano Giovanni Grasso, rimasto gravemente ferito ad Acireale nel corso di un intervento, fuori servizio, per sedare una lite, e ai suoi familiari. La titolare del Viminale - si legge in una nota - ha sottolineato come il gesto del vicebrigadiere testimoni ancora una volta "l’altruismo, la generosità e il coraggio delle donne e degli uomini delle Forze di polizia sempre disposti a mettere a rischio la loro incolumità per garantire la sicurezza dei cittadini".(Com)