Napoli 2021: Giammarino non presenta le liste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La decisione fa seguito ad un impegno politico-autonomistico di profilo nazionale ed internazionale al quale si sta già lavorando e per la quale questa candidatura avrebbe creato confusione". Con queste parole l’editore Gino Giammarino, dopo una lunga campagna elettorale iniziata dal febbraio 2021, annuncia la decisione di non presentare la sua lista per la corsa al Comune di Napoli. “Ringrazio profondamente – prosegue - tutti coloro che si sono impegnati nella raccolta delle firme e nelle candidature con passione, ma il nostro lavoro non finisce, bensì parte da qui. Continua la nostra missione politica che coinvolgerà nuove forze più credibili, attendibili e coerenti di quelle attualmente in campo, e della quale si avranno prestissimo notizie”. “Resta confermata l’uscita di un numero speciale de ‘Il Brigante’ in 100.000 copie per dare voce al nostro progetto, ma anche ai cosiddetti candidati sindaci 'outsiders', mortificati - conclude - da una par condicio a senso unico”. (Ren)