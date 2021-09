Imprese: Sala, con Milano torna a muoversi l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con Milano torna a muoversi l'Italia". Lo ha sottolineato il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante l'inaugurazione oggi dell'edizione speciale del salone del mobile, il Supersalone in fiera Milano a Rho. "La nostra città deve voler guidare la ripartenza, indicare la via. Mettere le sue eccellenze al servizio del Paese". Il primo cittadino del capoluogo lombardo ha ringraziato per la sua partecipazione il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "La sua presenza qui oggi è un onore e uno sprone a lavorare meglio per il Paese". (Rem)