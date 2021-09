Covid: Di Mauro, in terapia intensiva al Cotugno solo non vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo momento al Cotugno abbiamo la subintensiva con pochi posti disponibili e la terapia intensiva con un solo posto libero. Stiamo parlando di una struttura punto di riferimento per le malattie infettive e quindi la maggior parte delle persone vengono qui. Il rammarico è che più del 90 per cento sono tutti non vaccinati, 100 per cento quelli in terapia intensiva. Il vaccino è la barriera necessaria contro il Covid e per renderlo meno aggressivo". Lo ha detto il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera dei Colli Maurizio Di Mauro intervenendo nella trasmissione “Barba e capelli” condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. (Ren)