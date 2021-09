Catania: ﻿Coisp su Carabiniere ferito, irrigidire controlli su acquisto armi e nullaosta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra solidarietà oggi non può che andare a un uomo che, anche fuori dal servizio, non ha esitato un solo momento a intervenire per ripristinare l’ordine". Lo afferma in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, in riferimento al Carabiniere rimasto gravemente ferito a Catania nel tentativo di sedare una rissa. "Ora più che mai è necessario rivedere e irrigidire i criteri di assegnazione dei porto d’arma e dei nullaosta all’acquisto ai privati cittadini. Questo perché - continua - mentre il porto d’armi viene concesso in seguito a un’istruttoria e in casi di necessità comprovata e nella maggior parte dei casi per motivi di lavoro, il nullaosta all’acquisto è molto più semplice da ottenere dal momento che decadono i requisiti della straordinarietà. Con un nullaosta, infatti, è possibile acquistare in una qualsiasi armeria fino a sei fucili, due pistole e 1.500 proiettili da tenere in casa. Ma va da sé che - conclude Pianese -, uno squilibrato in possesso di un’arma regolarmente acquistata, può violare l’obbligo di domicilio dell’arma e compiere una strage". (Com)