Mps: Tinagli (Pd), da Salvini demagogia, servono investitori

- "Se Salvini vuole fare di Mps il terzo polo bancario italiano forse dovrebbe dirci prima quali soggetti dovrebbero partecipare a questo polo e con quali capitali. Una raccolta di firme sembra piuttosto un'operazione demagogica, che un'operazione finanziaria". Lo ha detto Irene Tinagli, vicesegretario del Pd e presidente della commissione Economia del Parlamento europeo, a margine della Festa nazionale dell'Unità in corso a Bologna. "Con serietà, il Partito democratico si sta impegnando in tutte le sedi per tutelare lavoratori e risparmiatori. C'è necessità di nuovi capitali ed investitori, e ad oggi solo Unicredit si è fatta avanti. Più che le firme, Salvini dovrebbe preoccuparsi di raccogliere investitori per salvare Mps. Se ha già delle proposte concrete - ha concluso - faccia nomi e cognomi altrimenti si tratta solo di una presa in giro nei confronti dei cittadini".(Rin)