Imprese: Mattarella inaugura il Salone del mobile a Milano

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato alla Fiera di Rho (Milano) per l'inaugurazione del "Supersalone", edizione speciale del Salone del mobile post-Covid, in programma da oggi al 10 settembre. Ad accoglierlo, fra gli altri, la presidente del Salone, Maria Porro, il presidente di Federlegnoarredo, Claudio Feltrin e il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Tra le autorità istituzionali il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Dopo il taglio del nastro, il capo dello Stato ha fatto un giro fra i padiglioni. Questa è la prima tappa della visita in Lombardia di Mattarella, atteso alle 18 a Pavia per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università. (Rem)