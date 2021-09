Tav: Gariglio (Pd), bene governo su impegni, ma Parlamento vigili su tempistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo, rappresentato dal viceministro alle Infrastrutture Alessandro Morelli e sollecitato dalla coordinatrice Ue del Corridoio Mediterraneo Iveta Radicova, "ha garantito che sta lavorando alla realizzazione della tratta nazionale della Torino - Lione. Si tratta di una conferma incoraggiante, ma è comunque necessario che il Parlamento vigili con attenzione sulla tempistica di edificazione di questa linea ferroviaria indispensabile per garantire che la Tav sia realmente efficace ed operativa sul territorio italiano". Lo ha dichiarato Davide Gariglio, capogruppo Pd in commissione Trasporti della Camera, a margine della manifestazione itinerante dell'Unione europea 'Connecting Europe Express' per promuovere il trasporto veloce e sostenibile su rotaia che si è svolta oggi, lunedì 6 settembre a Torino.(Rin)