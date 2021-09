Sardegna: Cuccu (M5S), test genomici gratis per tumore al seno, riconosciuto sacrosanto diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soddisfazione da parte della consigliera regionale del Movimento cinque stelle, Carla Cuccu, segretaria della commissione regionale Sanità e Politiche sociali, per il via libera della giunta guidata dal presidente Christian Solinas alla mozione, di cui è prima firmataria, presentata l'8 gennaio del 2020, insieme ad altre colleghe consigliere, per chiedere la gratuità dei test genomici contro il tumore al seno. "Finalmente viene riconosciuto un sacrosanto diritto a tutte quelle donne che - sottolinea l'esponente pentastellata - devono essere operate per il tumore al seno. Stiamo parlando di circa 1.300 donne che, ogni anno, devono essere sottoposte a questo tipo di intervento". Nella mozione veniva chiesto al presidente della Regione, Christian Solinas, e all'assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, di intervenire immediatamente per consentire alle persone coinvolte, un deciso miglioramento della qualità della loro vita e un deciso intervento delle istituzioni per far si che questi test fossero resi gratuiti. "Ringrazio coloro che hanno portato avanti assieme a me questa battaglia, che non è solo nostra - ha concluso Carla Cuccu -, ma è di tutti coloro che lottano contro questa terribile malattia perché potrebbe dare ulteriore speranza di vita, cure meno invasive ed un risparmio della spesa sanitaria pubblica laddove si potessero attenuare od eliminare gli effetti collaterali della chemioterapia". (Rsc)