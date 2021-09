Pisa: Bergamini, vicinanza ad Elad per vile aggressione antisemita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio esprimere al giovane turista israeliano Elad Forgash la mia vicinanza per la vile aggressione antisemita, mascherata con il pretesto dell'antisionismo, subita a Pisa alla vigilia del capodanno ebraico". Lo dichiara in una nota il sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento Deborah Bergamini. "Quanto accaduto - prosegue - non rappresenta assolutamente la cultura dell'accoglienza e dell'amicizia che rende uniche la città di Pisa, la Toscana e, più in generale, l'Italia. Proprio ieri il vicesindaco di Pisa, Raffaella Bonsangue, di Forza Italia, ha inaugurato nella città uno spazio pubblico intitolato ad Anna Frank. Un’iniziativa dal grande valore simbolico voluta fortemente dall’amministrazione cittadina. Questo è il linguaggio di Pisa, non certo l’intolleranza o la violenza. Un sentito ringraziamento - conclude Bergamini - va alle Forze dell’ordine che hanno subito individuato l’autore dell’aggressione per il quale si sta valutando l’espulsione dall’Italia".(Com)