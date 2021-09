Napoli: Laboccetta (Polo Sud), cittadini non discutono delle prossime comunali, triste esilio della politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giro Napoli quartiere per quartiere. Incontro e parlo con il popolo vero. Delle prossime comunali nessuno vuol discutere. Il 70 per cento pensa ad altro... La vicenda riguarda solo alcuni apparati, i candidati, e qualche pseudo leader politico. La politica da tempo a Napoli è andata in esilio. Se definisco la coalizione di centrodestra in città come un gruppo di dilettanti allo sbaraglio finisco per farle un complimento. Una tristezza infinita, per chi ha avuto l'onore, il privilegio ed il piacere di misurarsi nella storica Sala dei Baroni con i giganti della politica. Grazie a Dio esiste una galassia di rifugi culturali. E da quelli è necessario ripartire". Lo ha dichiarato Amedeo Laboccetta, ex parlamentare di Napoli, presidente di Polo Sud. (Ren)