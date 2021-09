Sardegna: assessore Todde, inaccettabile sospensione linea Cagliari-Civitavecchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la stagione turistica ancora aperta, la ventilata soppressione delle corse sarebbe un danno gravissimo, che il Governo deve scongiurare con un intervento immediato". Così l'assessore ai Trasporti della Regione Sardegna, Giorgio Todde, commenta la possibile interruzione della tratta marittima Civitavecchia-Cagliari. "Sarebbe l'epilogo - dice l'assessore - di un'estate già segnata da ritardi, disservizi, cancellazioni che hanno interessato gli scali sardi, e in modo particolare Arbatax. Occorre - aggiunge Todde - un immediato intervento del Ministero, da me già sollecitato, per riportare certezze e garanzie di cui hanno bisogno gli operatori turistici e commerciali e tutti i cittadini. La soppressione della linea, conclude l'assessore, deve essere immediatamente scongiurata". (Com)