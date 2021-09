Calabria: Siclari (FI), ottimo lavoro per formazione liste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi considero soddisfatto per il lavoro che abbiamo svolto per la composizione delle liste grazie al Coordinatore Regionale Giuseppe Mangialavori e al candidato presidente Roberto Occhiuto sul quale abbiamo deposto la fiducia di tutto il partito nazionale di Forza Italia e dell'intera coalizione di centrodestra". Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia, Marco Siclari. "Con Roberto Occhiuto - aggiunge - lavoreremo in modo determinato e concreto sui diritti dei calabresi e per una Calabria più a misura d'uomo e di famiglia. In bocca a lupo a Roberto e a tutti i calabresi che sono certo sceglieranno con senso di responsabilità e appartenenza il loro riferimento politico. Forza Roberto, forza Italia, forza Calabria". (Com)