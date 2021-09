Sardegna: il 9 settembre la commissione agricoltura del Senato in visita ai territori colpiti dagli incendi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati visiteranno alcune aziende colpite dal grande incendio di luglio. In serata è previsto il rientro a Roma. "La nostra sarà una missione conoscitiva, per capire quali possono essere gli strumenti adatti a favorire la ripresa dei territori", spiega il deputato sardo Luciano Cadeddu (M5s). Ieri è stato approvato dal Consiglio dei ministri il decreto-legge Incendi, un provvedimento che prevede importanti misure a sostegno della lotta al fuoco, tra cui l'inasprimento delle pene per i piromani. "Il decreto dell'esecutivo Draghi – ha spiegato il deputato Andrea Frailis (Pd) - va nella direzione che noi deputati Pd avevamo sollecitato all'indomani dei tragici eventi di luglio. In particolare l'inasprimento delle pene per chi si rende responsabile di incendi dolosi, e l'affidamento del potere sostitutivo alle regioni, in caso i comuni non provvedano ad aggiornare il catasto dei terreni incendiati, sono provvedimenti attesi da coltivatori e allevatori sardi che hanno visto andare in cenere le loro attività economiche". (Rsc)