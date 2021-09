Abruzzo: progetto "Io studio" prorogato al 30 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ulteriore proroga per la riscossione delle borse di studio legate al programma ministeriale "Io Studio". La nuova data di scadenza è stata fissata al 30 settembre 2021 e riguarda gli anni scolastici 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020, cioè tutte le annualità delle borse di studio attualmente in riscossione in Abruzzo. Il servizio Istruzione della regione Abruzzo invita gli studenti delle scuole secondarie, o i loro genitori, a recarsi presso qualsiasi ufficio postale senza necessità di utilizzare o esibire la Carta dello studente "IoStudio", ma semplicemente richiedendo all'operatore di sportello di incassare il bonifico domiciliato erogato dal ministero dell'Istruzione. (Gru)