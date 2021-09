Covid: De Luca, Salvini e Meloni non si capisce cosa propongono, totalmente irresponsabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Salvini e Meloni non si è capito bene cosa propongono. Uno è un po' primitivo, l'altra persona gradevole, ma accomunati dalla linea della totale irresponsabilità". Lo dichiara il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella consueta diretta del venerdì su Facebook. "Voi cosa proponete? - chiede ironicamente il governatore - No Green Pass vuol dire che ognuno fa quello che gli passa per la testa? Che dovremmo fare in Italia? Seguire la strada del Brasile? Avere i morti a centinaia? Che dobbiamo fare per evitare la chiusura dell'economia del nostro Paese?". "Salvini non fa testo, ma anche una persona gradevole come l'onorevole Meloni continua a ripetere cose che sono di una banalità insopportabile. Salviamo tutti così per magia? La vita e il mondo non funzionano così e meno che mai quando parliamo di una epidemia maledettamente complicata e aggressiva", conclude il presidente della Campania. (Ren)