Reddito cittadinanza: De Luca, percepito da 20 in campo nomadi di Giugliano (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra gli abitanti del campo rom di Giugliano abbiamo trovato 20 percettori del reddito di cittadinanza. Sono stati censiti come residenti stabili. Ovviamente le mie congratulazioni a questi 20 giovanotti. Li invito a farsi tutti il tampone e non andarsene in giro per il mondo prima di avere accertato le proprie condizioni sanitarie". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella consueta diretta del venerdì su Facebook. (Ren)