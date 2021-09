Sardegna: giunta approva atto indirizzo per raccolta differenziata rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale della Sardegna ha approvato l'atto di indirizzo per lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani per il triennio 2020-2021-2022, stabilendo il mantenimento per il 2020 e il 2021 dei meccanismi di penalità/premialità per il conseguimento dell'80 per cento di raccolta differenziata al 31.12.2022. Come si legge in una nota "lo strumento della premialità/penalità - sottolinea - l'assessore all'Ambiente Gianni Lampis - si è rivelato efficace, dato che da un livello di raccolta differenziata del 2,8% del 2002 si è arrivati nel 2019 ad una percentuale del 72,9 per cento, contribuendo a collocare la Sardegna al secondo posto fra le Regioni italiane". L'assessore sottolinea poi che 363 Comuni su 377, cioè il 96 per cento, hanno superato l'obiettivo di legge del 65 per cento (contro i 341 del 2018) per una popolazione pari a circa l'80% sul totale; 118 Comuni hanno superato l'80 per cento di raccolta differenziata, cioè l'obiettivo che questa amministrazione si propone di conseguire al 2022, e un Comune, quello di Orosei, ha superato addirittura il 90 per cento. Per sopperire al progressivo esaurimento dei fondi premialità /penalità istituiti presso gli impianti smaltimento del territorio regionale, sul bilancio regionale 2021 sono stanziati 2 milioni di euro per consentire il mantenimento del citato meccanismo, destinati al Consorzio industriale provinciale di Villacidro, al Consorzio industriale provinciale Oristanese e al Consorzio per la zona industriale di Macomer. (Com)