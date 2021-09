Imprese: Fontana, apertura Salone del mobile bel segnale per comparto, per la Lombardia e per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un bel segnale per il comparto, per la Lombardia, per il Paese". Lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, questa mattina all'inaugurazione del "Supersalone" a Milano. "È la normalità che sta avanzando, è solo l'inizio, dobbiamo continuare il nostro impegno, dobbiamo continuare nella vaccinazione e così sarà un inizio definitivo. C'è molta emozione per l'idea di ricominciare" ha sottolineato il presidente Fontana. (Rem)