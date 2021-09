© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiude con una buona affluenza di pubblico il primo giorno del Supersalone, l'edizione speciale del Salone del mobile inaugurato oggi in programma fino al 10 settembre in Fiera Milano a Rho. Soddisfazione, spiegano gli organizzatori, sia da parte delle aziende che dei visitatori per un'edizione che segna la ripresa economica del comparto arredo. (Rem)