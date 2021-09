Energia: Conte, da Cingolani parole non felici, nucleare non inclusivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci vedremo a breve con Cingolani. Non credo che le sue dichiarazioni sul movimento ambientalista siano state felici". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in occasione dell'apertura della campagna elettorale della sindaca uscente Virginia Raggi in piazza San Basilio a Roma. "Il Movimento ambientalista ha avuto un grande ruolo - ha aggiunto -, penso ai 'Fridays for future', io li ho incontrati subito. Noi siamo per un implemento delle rinnovabili, per le comunità energetiche, è una strumento convenientissimo. Discuteremo di tutto con il ministro Cingolani sul nucleare bisogna tenere conto dei referendum che ci sono stati. Lo strumento del nucleare - ha concluso - è non inclusivo, non democratico, ed ha un problema di sicurezza".(Rin)