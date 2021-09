Trasporti: in Prefettura Napoli tavolo su ripresa scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista dell’inizio del nuovo anno scolastico, si è tenuta nella giornata del 1° settembre scorso, una riunione del Tavolo di coordinamento sul trasporto pubblico locale, operante presso la Prefettura di Napoli. All'incontro, svoltosi in modalità telematica e coordinato dal viceprefetto vicario, Enrico Gullotti, hanno preso parte i rappresentanti della Regione Campania, del Comune di Napoli, dell’Ufficio scolastico regionale e delle Aziende di trasporto pubblico. Dopo un richiamo ai contenuti del documento di pianificazione elaborato in seno allo stesso Tavolo nello scorso anno scolastico, sono stati analizzati gli aspetti dell’adeguato dimensionamento del sistema di trasporto pubblico in relazione all’incremento del numero di utenti atteso con la riapertura delle scuole e la ripresa generalizzata delle attività didattiche in presenza. Tale dato tendenziale è stato valutato, anche, alla luce delle contingenti difficoltà di cui risente la viabilità del capoluogo a causa della temporanea chiusura della Galleria della Vittoria, da cui potranno scaturire negativi riflessi sulla fluidità del traffico veicolare e sui tempi di percorrenza dei mezzi pubblici. Nelle more del ripristino dell’importante infrastruttura cittadina, si è quindi posta l’esigenza di adottare specifiche misure per ridurre i fattori di criticità, tra cui quella, già contemplata nel suddetto documento di pianificazione, relativa alla diversificazione delle fasce orarie di ingresso degli studenti negli istituti scolastici. Analoga differenziazione è stata ritenuta opportuna anche per gli uffici pubblici e le attività imprenditoriali e commerciali. Si è inoltre concordato che, a cura dell’Ufficio scolastico regionale, sia realizzato un aggiornato censimento della popolazione studentesca, suddivisa per Comune, da mettere a disposizione dei competenti Uffici regionali e delle Aziende di trasporto per la programmazione di servizi aggiuntivi, finanziabili con le risorse previste nella legge di bilancio 2021.(Ren)