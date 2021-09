© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'abbonamento gratuito al trasporto pubblico sarà solo per gli studenti che si vaccinano". Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta social del venerdì. "Chi non è vaccinato è libero di spostarsi ma non godrà di questo privilegio", chiarisce De Luca. (Ren)