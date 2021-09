Vaccino: De Luca, in Campania adesioni al 60 per cento per fascia 12-19 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Campania i ragazzi residenti della fascia 12-19 anni sono 509 mila, quelli che hanno aderito sono 304 mila. Ci sono 200 mila giovani che non hanno aderito alla campagna di vaccinazione e già questo è un problema serio. Vuol dire che le adesioni rispetto ai ragazzi residenti è del 60 per cento. Bisogna fare uno sforzo in più per vaccinare quanti più ragazzi e ragazze per stare tranquilli quando si apre l'anno scolastico in presenza. La vera forma di tutela dei nostri figli è la vaccinazione". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella consueta diretta del venerdì su Facebook. (Ren)