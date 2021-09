Recovery: Mazzoncini (A2A), fondamentale che Regioni facciano pianificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pnrr può determinare un’accelerazione nel quadro del nostro piano industriale, ma "sarà fondamentale spendere in fretta le risorse visto il timing molto stretto". Lo ha rimarcato Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, durante la conferenza stampa organizzata oggi nel quadro del Forum Ambrosetti a Cernobbio per presentare la ricerca "Da Nimby a Pimby. Economia circolare come volano della transizione ecologica e sostenibile del Paese e dei suoi territori". "Particolarmente importante è il tema autorizzativo: serve una pianificazione importante da parte delle Regioni che devono decidere in fretta di quali impianti ha bisogno il loro territorio", ha aggiunto. (Rin)