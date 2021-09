Covid: Nappi (Prima Napoli), trasporti gratis solo a studenti vaccinati? Proposta De Luca nasconde fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non sappiamo più se sdegnarci o sorridere davanti a certe esternazioni del governatore De Luca. Sorvoliamo sul tenore offensivo e cabarettistico del suo ultimo intervento. Sottolineiamo, però, che l'annuncio che la Regione metterà a disposizione l'abbonamento gratuito al trasporto pubblico solo per gli studenti che si vaccinano, rappresenta una azione discriminatoria in senso stretto, oltre che una proposta inutile. I contagi tra gli studenti si limitano, in particolare, evitando gli assembramenti sui mezzi pubblici, e facendo rispettare le misure di sicurezza all'interno degli istituti, invece di chiuderli in maniera scriteriata come è stato fatto lo scorso anno. La verità è che sia sul fronte dei trasporti che su quello della didattica, a pochi giorni dalla riapertura delle scuole, la Campania si fa trovare ancora impreparata. E De Luca, come al solito, mette le mani avanti, pronto a dare la colpa dei suoi fallimenti a qualcuno o qualcos'altro". Lo ha dichiarato Severino Nappi, consigliere regionale della Lega e coordinatore della lista Prima Napoli.(Ren)