Amministrative: Boccia (Pd), rispetto a 2016 abbiamo unito centrosinistra ovunque

- "Liste depositate ovunque in Italia entro mezzogiorno e il primo risultato è l’unità del centrosinistra fortemente voluta e ricercata dal Partito democratico. È la prima grande differenza rispetto al 2016: l’unità dei progressisti e dei riformisti. In Regione Calabria e in molte città superiori ai 15 mila abitanti con il doppio turno, il centrosinistra è alleato con il Movimento 5 stelle". Così in una nota Francesco Boccia, deputato del Partito democratico e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale. "Il campo largo che abbiamo costruito è profondamente alternativo alla destra guidata da Lega e FDI e si presenta alle elezioni amministrative per rafforzare il rapporto tra i territori e l’idea di un’Italia che riparte dopo l’emergenza sanitaria da Covid-19. Un’Italia equa, giusta, solidale ed europea", conclude Boccia. (Com)