Sardegna: incendi di luglio, i Comuni presentano le loro richieste di risarcimento

- I Comuni del Montiferru, nell'Oristanese, teatro del disastroso rogo divampato tra il 24 e il 25 luglio, hanno fatto pervenire alla Regione Sardegna le richieste di privati e aziende per i risarcimenti. Da Cuglieri arriva la richiesta di oltre 16,7 milioni di euro determinata in base alle istanze presentate in Comune da 349 coltivatori privati e 88 aziende danneggiate. Sono 43 i fabbricati distrutti dalle fiamme e 24 i beni mobili (attrezzature e mezzi agricoli), oltre a 3 strutture nel cimitero. A Santu Lussurgiu presentate invece 150 istanze e altre 100 da Tresnuraghes. Potrebbe non essere sufficiente lo stanziamento di 20 milioni di euro previsto dalla Regione. Il prossimo 9 settembre i sindaci dei territori interessati saranno ascoltati in consiglio regionale. (Rsc)