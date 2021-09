Sardegna: hub energetico Carbosulcis, Pili, importante per riconversione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la recente approvazione del documento sulla Strategia energetica nazionale - prosegue l'assessore - l'obiettivo è quello di arrivare a una revisione del sistema di produzione e di distribuzione energetico regionale nel momento in cui verrà a mancare l'apporto dei sistemi di produzione di energia elettrica da fonti combustibili tradizionali. È quindi importante affrontare il tema sui processi di accumulo e della gestione stabile ed affidabile dell'energia, cosa che Carbosulcis sta portando avanti grazie al rapporto di collaborazione che la lega ai dipartimenti di Meccanica e di Energia dell'Università di Cagliari, cosi come concorrere, anche in forma diretta, alla produzione di energia da fonti rinnovabili tale da poter consentire un abbattimento del costo energetico sulla bolletta della Regione". (segue) (Rsc)