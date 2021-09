Sardegna: hub energetico Carbosulcis, Pili, importante per riconversione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa della Carbosulcis è in linea con le raccomandazioni già previste all'interno del Piano di chiusura sull'attivazione di iniziative volte ad attenuare l'impatto ambientale del carbone attraverso investimenti da attivare nel settore delle energie rinnovabili, dello stoccaggio del carbonio e della desolforazione del carbone, per altro la mancata realizzazione degli interventi potrebbe condurre, a seguito di controlli da parte della Commissione Europea, a rilievi circa la legittimità degli aiuti erogati negli ultimi anni a copertura delle perdite della produzione oramai definitivamente conclusa. L'iniziativa dell'Hub energetico, fermo restando il pieno rispetto dei contenuti previsti nel Piano di Chiusura, si inserisce in un quadro più generale di iniziative presentate sugli interventi Sulcis Iglesiente – Jtf, attraverso i quali si ipotizza il pieno rilancio dell'area ex mineraria attraverso la realizzazione dei progetti Aria (installazione criogenica per la lavorazione dei gas naturali), Fede (fertilizzanti da rifiuti di lavorazione mineraria) e Spirulina Noa (coltivazione pregiata dell'alga spirulina). (Rsc)