Napoli: assessore Borriello formalizza dimissioni

- L'assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, ha formalizzato oggi le proprie dimissioni volontarie dall'incarico: "Sono trascorsi ben sette anni da quando il sindaco Luigi de Magistris mi ha concesso l'onore e la preziosa opportunità di essere al suo fianco al timone della nostra amata e complessa città. Non ho parole per ringraziarlo per la fiducia e la speranza che ha riposto in me e nel mio impegno per tutto questo tempo. Costruire un mattoncino alla volta, giorno dopo giorno, il suo grande progetto politico per Napoli è stata una sfida ed una dedizione profonda, un percorso che mi ha regalato immense soddisfazioni e che mi ha arricchito di valori unici non solo come politico ma soprattutto come essere umano", conclude Borriello. (Ren)