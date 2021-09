Regionali Calabria: Occhiuto, per rilanciare sanità serve competenza, basta commissari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Veniamo da un lunghissimo periodo di commissariamento. Negli ultimi 12 anni, di fatto, l'assessore alla Sanità della Calabria è stato il ministro della Salute. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Io voglio che la sanità torni ai calabresi e, soprattutto, che sia governata da persone competenti". Lo ha detto Roberto Occhiuto, parlamentare di Forza Italia e candidato del centrodestra alla presidenza della regione Calabria, in un'intervista a "La Gazzetta del Sud". "La chiave sarà accertare il debito delle aziende sanitarie, e azzerarlo grazie all'aiuto di Cassa depositi e prestiti: per far questo - ha spiegato - chiederò l'aiuto della Ragioneria generale dello Stato e dei reparti operativi della Guardia di finanza. Poi occorrerà rilanciare la medicina di prossimità, i presidi territoriali, e far funzionare bene gli ospedali. I calabresi non sono cittadini di serie B, devono essere messi nelle condizioni di accedere alle cure in Calabria, e i servizi devono essere adeguati". (Rin)