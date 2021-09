Dalla Chiesa: Nappi (Prima Napoli), la strage rimane una dolorosa ferita nella storia italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono passati 39 anni da quel tragico 3 settembre in cui vennero brutalmente assassinati dalla mafia il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, sua moglie e un agente della sua scorta. La strage di via Carini, ancora oggi, rimane una dolorosa ferita nella storia italiana. Non dimentichiamo e continuiamo a lottare contro la criminalità organizzata!". Così su Facebook Severino Nappi, consigliere regionale della Lega Campania e coordinatore della lista Prima Napoli. (Ren)