Imprese: Eni e Xev, accordo per una mobilità a zero emissioni e zero tempi di ricarica (2)

- Le city car Yoyo e il servizio di “battery swapping” saranno presentati all’International Motor show (Iaa), dal 7 al 12 settembre 2021 a Monaco di Baviera, in Germania, nello stand Xev. I visitatori che si iscriveranno al test drive potranno sperimentare il sistema swapping presso la stazione di servizio Eni di Innsbrucker Ring, che sarà temporaneamente allestita per la dimostrazione del servizio durante la fiera. "In Xev siamo impegnati nello sviluppo di una mobilità urbana sostenibile e nell’offerta ai nostri clienti di servizi innovativi ed eccellenti esperienze. Siamo lieti che Eni, compagnia leader in Europa, condivida la nostra visione che punta a creare un futuro più sostenibile. La nostra partnership è una pietra miliare per raggiungere tale obiettivo. In alcune selezionate stazioni di servizio Eni, i nostri clienti Yoyo potranno utilizzare il servizio Battery Xchange e ottenere in pochi minuti un nuovo set di batterie completamente cariche. Riteniamo che questo innovativo modello di business eliminerà le difficoltà e le limitazioni che i nostri consumatori devono affrontare per ricaricare le auto elettriche”, ha dichiarato Luo Tik, Ad di Xev. (segue) (Com)