Vaccino: Toti (Liguria), con almeno una dose oltre il 92 per cento di personale scolastico

- Tra pochi giorni si torna a scuola e la Liguria "è pronta alla ripartenza. Il segnale migliore arriva proprio dai giovani che scelgono sempre più di vaccinarsi, con un boom di prenotazioni tra i 12 e i 24 anni, ben 4.340 in una sola settimana". Lo rende noto su Twitter il presidente della Regione e cofondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti. Le somministrazioni sul personale scolastico in Liguria sono "sopra la media nazionale, con oltre il 92 per cento della categoria che ha già fatto almeno una dose di vaccino e siamo pronti anche per l’utilizzo dei tamponi salivari per monitorare il virus nelle scuole", aggiunge. (Rin)