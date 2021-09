Covid: De Luca, per virologo fiammingo fine del mondo con campagna vaccinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sui vaccini abbiamo anche una forte componente di notizie false. Un virologo fiammingo prevedeva una sorta di fine del mondo con la campagna di vaccinazione. Sembra di sentire le cose che si dicevano nel Medioevo alla vigilia dell'anno 1000". Lo afferma il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella consueta diretta del venerdì su Facebook. "Anche questo virologo prevede la fine del mondo, un'epidemia universale", prosegue il governatore. Il governatore ha poi continuato parlando delle proteste dei no vax dei giorni scorsi: "Io non ho capito nulla di quelli che sono andati a manifestare. Non ho sentito una persona che proponesse argomentazioni ragionevoli. Dobbiamo convincerci che, in epoca social, non possiamo perdere tempo dietro alla imbecillità che ognuno si fa venire in testa. Poi, la battaglia contro vaccini e Green pass la si fa per i motivi più svariati: c'è chi ha avuto una gastrite, chi una giornata negativa, chi magari ha incontrato Salvini sulla sua strada e ha avuto una botta di cattivo umore", conclude il presidente della Campania. (Ren)