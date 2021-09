Covid: Iannone (Fd'I), De Luca non capisce proposte Meloni? Ha grosso tappo di cerume

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se De Luca non ha capito cosa ha proposto la Meloni in questi mesi deve avere un grosso tappo di cerume. Ha proposto tutto quello che lui in Campania e gli alleati di governo del suo Pd, primitivi ed evoluti, non hanno fatto per scuola, trasporti pubblici, cure domiciliari, tracciamento del virus. De Luca quando parla della Meloni si lavi la bocca ed anche le orecchie”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale in Campania. (Ren)