Incendi: Cordella (Filp Vigili del fuoco), su Dl Incendi bene posizione Fd'I

- Pur ringraziando l'impegno del presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi e del governo, il Dl Incendi, approvato ieri dal Consiglio dei ministri, non rispecchia le nostre aspettative, sia per le competenze che per gli aspetti di prevenzione, ecco perché apprezziamo la dichiarazione di Fratelli d'Italia sulla non valorizzazione dei Vigili del Fuoco. Lo afferma Fernando Cordella, presidente del sindacato Filp Anppe Vigili del Fuoco. "Avevamo chiesto alcuni giorni fa, come organizzazione sindacale, per far fronte alle situazioni critiche avute nell'estate con il coinvolgimento purtroppo di cittadini e la distruzione di un patrimonio boschivo inestimabile, l'istituzione di una cabina di regia, coordinata proprio dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha avuto un impegno considerevole con i suoi uomini dal Nord al Sud, per far fronte alle varie criticità emerse durante l'estate". (segue) (Com)