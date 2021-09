Regionali: Occhiuto (FI), voglio cambiare la Calabria e lasciare il segno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non deve più essere uno stigma - ha proseguito Occhiuto - avere la sede legale di una società a Taurianova piuttosto che a Rende o a Soverato. Dobbiamo partire dalla reputazione se vogliamo davvero rinascere. Ci sono tante priorità: dalla risoluzione del problema rifiuti all'inquinamento dei mari, dalla prevenzione degli incendi alla promozione dell'agricoltura di montagna, dalla cura del territorio alla valorizzazione delle nostre bellezze paesaggistiche e culturali. Dobbiamo far conoscere all'Italia intera una Calabria che il Paese non si aspetta". (Rin)