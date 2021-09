Caserta: Cantalamessa e Urraro (Lega), spari contro Casa di don Peppe Diana gesto vile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condanniamo fermamente il vile gesto accaduto ieri sera a Casal di Principe (Ce) dove sono stati esplosi alcuni colpi di arma verso lo stabile confiscato che ospita la 'Casa di Don Diana'. Dalle prime indagini pare che il gesto sia stato compiuto con un'arma a gas. Non sappiamo se si tratti di atti intimidatori o 'ragazzata', per noi resta la gravità del gesto verso un simbolo di lotta alla criminalità e all'ingiustizia. Da parte della Commissione antimafia nessun passo indietro davanti alla criminalità. Lo Stato non può concedersi nessun segale di debolezza nella lotta alle mafie". Così in una nota i parlamentari leghisti in Antimafia Gianluca Cantalamessa e Francesco Urraro. (Ren)