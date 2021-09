Maltempo: in Campania allerta meteo gialla da mezzanotte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello giallo, valido a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani su tutta la Campania. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente intensi. Possibili raffiche di vento nei temporali. Le precipitazioni potrebbero essere localmente anche molto intense, a causa dell'elevata instabilità atmosferica, che sta caratterizzando l'attuale periodo climatico​ e che rende difficilmente prevedibili, nello spazio e nel tempo, i fenomeni temporaleschi previsti su tutte le zone di allerta della regione e per tutta la durata dell'avviso. La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda, inoltre, di porre la massima attenzione alle aree del territorio particolarmente esposte al rischio idrogeologico e a quelle percorse dagli incendi verificatisi negli scorsi mesi. Sono possibili, quindi, fenomeni di impatto al suolo quali: caduta massi ed occasionali fenomeni franosi, anche in assenza di precipitazioni​; ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; inondazioni delle aree limitrofe a corsi d'acqua anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc), allagamenti di locali interra​ti e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; caduta di rami o alberi. (Ren)