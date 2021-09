Covid: De Luca, 35 positivi su 270 tamponi in campo nomadi Giugliano (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri abbiamo avuto un problema al campo rom di Giugliano in Campania. Abbiamo fatto il tracciamento per un cittadino che era ricoverato per Covid. Nella sua famiglia, di otto membri, sono risultati tutti positivi. Abbiamo avviato una campagna di screening generale e, su 452 rom censiti nell'insediamento di Giugliano, abbiamo fatto il tampone a 270 persone. Gli altri non hanno ritenuto di farsi il tampone. Abbiamo trovato 35 positivi complessivamente. Non sono tantissimi, ma bisogna stare attenti. Se non li individuiamo questi giovanotti se ne vanno in giro per il mondo a trasmettere il contagio. I focolai possono accendersi ovunque, questo è il motivo per cui bisogna completare la campagna di vaccinazione". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella consueta diretta del venerdì su Facebook. (Ren)