Recovery: Provenzano (Pd), i fondi del Pnrr per il Sud ci sono, la sfida è spenderli bene

- I fondi del Pnrr per il Sud "ci sono, sono previsti. La partita, e la sfida, sarà spenderli tutti fino in fondo, rafforzare la capacità amministrativa". Lo sottolinea Giuseppe Provenzano, vicesegretario del Pd e già ministro per il Sud e la coesione territoriale del governo Conte II al Festival Trame.10. festival dei libri sulle mafie che si tiene fino al 5 settembre a Lamezia Terme. "Ma ci sono - aggiunge - anche i fondi europei che storicamente arrivano al Mezzogiorno, ci sono risorse anche nella pancia del bilancio dello Stato che devono essere sempre più indirizzati al sud. Io avevo fatto la battaglia per il 34 per cento, che è proporzionale alla popolazione e necessario per innescare un processo di recupero del divario. Oggi c'è una grande opportunità per il Mezzogiorno ed è compito di tutti sfruttarla al meglio. Il problema del Mezzogiorno non è solo dei meridionali. Qui si gioca il futuro dell'Italia", conclude. (Com)