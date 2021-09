Regionali: Occhiuto (FI), voglio cambiare la Calabria e lasciare il segno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' raro che un politico calabrese arrivi a ricoprire ruoli apicali in importanti partiti nazionali. Io sono capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, i miei predecessori - Renato Brunetta e Mariastella Gelmini - oggi fanno i ministri: forse avrei potuto avere anche io questa prospettiva. Ma ho fatto una scelta diversa, ho scelto la Calabria". Lo ha detto Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alla presidenza della regione Calabria, in un'intervista a "La Gazzetta del Sud". "Trovo molto più stimolante la sfida di riuscire a governare e a cambiare la mia Regione. Voglio davvero lasciare il segno e restituire a questa terra almeno una parte di ciò che negli anni mi è stato dato. La Calabria, è inutile nasconderlo, è una Regione con tanti problemi. Ma spesso subiamo anche dei pregiudizi, nel resto d'Italia ci guardano quasi con sospetto. Ecco, la prima cosa che voglio fare è far rinascere nei nostri concittadini l'orgoglio di essere calabresi". (segue) (Rin)