Rpt - Sardegna: il 9 settembre la commissione agricoltura della Camera in visita ai territori colpiti dagli incendi

- Ripetizione con titolo corretto - Tappa il prossimo 9 settembre nel Montiferru devastato dagli incendi dello scorso luglio, per la commissione Agricoltura della Camera che saranno nell'Isola per discutere con la Regione di prevenzione incendi, ristori per le aziende agropastorali colpite dai roghi e strategie future. Giovedì mattina arriveranno a Cagliari il presidente della commissione, Filippo Gallinella, e alcuni deputati (un parlamentare per ogni gruppo). Ci saranno certamente i sardi Luciano Cadeddu (M5s) e Andrea Frailis (Pd). Alle 10:30 i parlamentari incontreranno il presidente della Regione Christian Solinas, alcuni esponenti della Giunta e la commissione regionale Attività produttive. Al termine la delegazione commissione Agricoltura si sposterà nel Montiferru. (segue) (Rsc)